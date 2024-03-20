İnsan, organizması her geçen gün çeşitli hastalıklara maruz kalmakta ve bu maruz kaldığı hastalıkla da vücudunda farklı enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de nörapatidir. Peki, nöropati nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ne gibi etkiler gözlenir?

Nöropati sinirlerde bulunan hastalıklara verilen isimdir. Bu hastalığın hangisi ve hangi sinirde bulunduğuna göre de isimlendirme yapılır. Esas adı nöropati iken diyabetten kaynaklanıyorsa diyabetik nöropati adı verilmektedir. Toplumda en sık görülen nöropati çeşidine ise periferik nöropati adı verilir. Eğer nöropati sebebi saptanamıyorsa buna da idiyopatik nörapati adı verilmektedir. Nöropati şikayeti kendini çeşitli ağrılarla gösterir. Peki, nöropati ağrı nedir? nöropati tedavisi nasıl yapılır? Bu sorulara ayrıntısıyla cevap vermeye çalışacağız.

Nöropati Ağrı Nedir? Kimlerde Görülmektedir?

Beyne iletilen sinyaller ağrının adını bize vermektedir. Örneğin ayağımız gerçekten yanıyorsa yani sıcak bir yere temas ettiyse beynimize yanma sinyali giderken elimizi bıçak kestiyse kesilme sinyali gitmektedir. Peki, nöropati ağrı nedir? Nöropati ağrı ise aslında yanma yok ama ayaklarımızda yanma hissediyorsak ya da buna benzer asıl olmayan şikayetler hissediyorsak buna nöropati ağrı ismi verilmektedir.



Bu ağrılar özellikle şeker hastalarında sık olarak görülmektedir. Örneğin ayaklarında sık sık yanma, karıncalanma ve batma hissedebilirler. Ayrıca birçok hasta omuriliğinde yanma hissedebilir. Bu tip ağrıların tamamı nöropati ağrıdır ve birçok kişide rastlanmaktadır. Bulgular ve şikayetler zamanla artarak etki alanı da genişlemektedir. Mesela sırtınızda böcek gezdiğini hissediyorsanız ve sık sık kaşınma oluyorsa bu da bir nöropati ağrı konumundadır.

Nöropati Belirtileri Nelerdir?

1. İlk başta kendini vücutta karıncalanma ve sık uyuşmalarla göstermektedir.

2. Sıcak ve soğuk hissiyatını kaybetme

3. Yanma, çarpma, sıkıştırma, kaşınma vb. şikayetlerin özellikle de geceleri görülmesi

4. Ayak parmaklarında çıkan yaralar ve iltihaplar

5. Deride kızarıklık ve iltihaplanma

6. Dengesizlik hissi

7. İlerleyen zamanlarda görülen kas erimeleri

8. Kaslarda sık sık görülen seyirme ve sıçramalar

9. Küçük kas gelişiminin gerilemesi ve güçsüzlük hissi

10. Kalp ritminin bozulması

11. Özellikle de gece görülmekte olan ishaller

12. Mesane sorunu ve idrar kaçırma sorunları

13. Hipotansiyon bozuklukları

bu tip belirtileri görüldüğü taktirde nöropati ağrı yaşama olma ihtimaliniz muhtemeldir ve acil bir hekime başvurmanız gerekmektedir. Özellikle diyabet hastalarında tehlike sinyalleri veriyor olabilmektedir.

Diyabetik Nöropati

nöropati nedir? Ne gibi etkiler gözlemlenir? Diyabet hastalarının kan düzeyindeki anormallik durumlar nöropati hastalığına sebep olabilmektedir. Kötü kan ölçümleri, sigara ve alkol de diğer sebepler arasındadır. Bazen de diyabetik nöropati sebeplerinden biri de genetik faktörler olabilmektedir. Diyabetik nöropatiler öncelikle geceleri başlayan el ve ayaklarda uyuşukluk, yanma, ağrı ve sızlama şeklinde kendini göstermektedir.



Bunun yanı sıra zamanla artarak şiddetlenmekte ve kas güçsüzlükleri, seğirmeler, ayaklarda iltihaplanmalar ve çeşitli kanamalara sebep olabilmektedir. Bu durum tamamen kas erimesine ve kangrenlere de dönüşebilmektedir. Bu durumları önlemek amacıyla öncelikle ayak temizliğine dikkat etmek, doğru kan kontrollerini yapmak, hipertansiyon aşamasının düşürülme işlemleri gerçekleştirilmek zorundadır. Diyabet hastaları asla sigara ve alkol kullanmamalı ayrıca doğru beslenmelidir. Sağlığına dikkat edip düzenli egzersiz yaparlarsa bu tip komplikasyonlarla karşılaşma ihtimalleri %1'lere kadar düşebilmektedir. Böylece nöropati tedavisi için bir adım atılmış olur.



Periferik Nöropati

Bu nöropati çeşidinin birçok türü vardır. En çok rastlanan nöropati çeşididir. Ayrıca periferik nöropati çeşitli ilaçların etkisiyle ortaya çıkabilir bazen de kendi kendine ortaya çıkar. Belli başlı periferik nöropati çeşitleri şöyle sıralanabilir:

1. DUYUSAL NÖROPATİ

Uyuşma, yanma, batma, kaşınma gibi şikayetlerin tamamı bu kategoriye girmektedir.

2. MOTOR NÖROPATİ:

Kas güçsüzlükleri, kas seğirmeleri kas ağrıları şeklinde kendini göstermektedir. Zamanla daha hayati noktalardaki kaslarda kendini gösterebilir.

3. DUYUSAL MOTOR NÖROPATİ

Kas güçsüzlüğünün yanı sıra hissedilen kaşınma, yanma, batma ve uyuşukluk gibi şikayetlerle kendini gösterir.

4. OTONOMİK NÖROPATİ

Hayati tehlikesi olan nöropati tipidir. Yüksek tansiyon sorunları, iktidarsızlık, ritim bozuklukları ve denge problemi gibi şikayetlerle kendini gösterir.

5. MONONÖROPATİ

Tek bir sinirden kaynaklanır ve sadece o bölgedeki sinirler işlev bozukluğu yaşar

6. POLİNÖROPATİ

Birçok sinir aynı anda sıkışma ve işlev bozukluğu yaşar. Örneğin el ve ayaklarda uyuşma yaşanırken sırtta aşırı kaşıntı hissi gerçekleşebilir.

Nöropati Nedenleri Nelerdir?

1. Nöropatinin birinci ve en önemli nedeni şeker hastalığıdır. Şeker hastaları doğru kan ölçümü yapmazlarsa ve belli konulara dikkat etmezlerse bu sendromla karşılaşmaları olası durumdur.

2. Bazı ilaçlar, özellikle de kemoterapi sırasında kullanılan ilaçlar bu hastalığa neden olabilmektedir. Bazen bazı vitaminlerin yüksek dozda alınması sonucu da bu hastalık seyir edebilmektedir.

3. En sık görülen vitamin eksikliklerinden biri olan B12 eksikliği ve Folik asit eksikliği de bu sıkıntıya sebep olabilmektedir. Hatta hamile olan anne folik asit eksikliği yaşarsa bebekte de kas ve deri problemleri çıkmaktadır. Bu sebeple bu vitaminlere çok dikkat etmeli.

4. Kanser hastalarında sık görülen sendromdur nöropati sendromu.

5. Alkol ve sigaranın aşırı kullanımı da bu hastalığa sebep olabilmektedir ki zaten alkol ve sigaranın kullanımı şeker hastalığının ilerlemesi için baş etkendir. Yani bu durumlar birbiriyle bağıntılıdır.

6. Çocukken başlayıp ileri yaşlarda da etkisini sürdüren nöropati çeşidi ailevi nöropati olarak adlandırılmaktadır.

7. Böbrek ve karaciğer yetmezliği hem duyusal hem de motor nöropatilerin birinci sebeplerindendir.

8. Son olarak da çeşitli enfeksiyonlar, özellikle de ameliyat sırasında yaşan enfeksiyonlar nöropati sebebi olabilmektedir.

Nöropati Tedavisi

Nöropati tedavisi özellikle hastalığın sebebi saptanarak bu hastalık üzerine çalışmalar yapılıp ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalara göre nöropati tedavisi o kadar da kolay ve kısa zamanda halledilecek bir mesele değildir. Hasta doktorun tetkiklerine aynen uymalı ve tedaviyi bırakmamalı. Ayak bakımı, diyet uygulama, çeşitli bakım aşamaları, tansiyon kontrolü ve yoğun ilaç tedavisi gibi yöntemler tedavi aşamalarından bazılarıdır.