Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a Beylikdüzü'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılamaya devam edildi. Saldırıyla ilgili 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben organize nedir bilmem. Beni cinayet masasına sorun anlatsınlar. Bu dosyayla benim alakam yok. Ben sadece hasımlarımla savaşmakla mükellefim. Benim hasımlarımdan sadece Alaattin Çakıcı yaşamaktadır. Onu da kapsama alanı dışında bıraktım" dedi.

Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a Beylikdüzü'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılamaya devam edildi. Saldırıyla ilgili 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben organize nedir bilmem. Beni cinayet masasına sorun anlatsınlar. Bu dosyayla benim alakam yok. Ben sadece hasımlarımla savaşmakla mükellefim. Benim hasımlarımdan sadece Alaattin Çakıcı yaşamaktadır. Onu da kapsama alanı dışında bıraktım" dedi.

"BİRÇOK CİNAYET İŞLEDİM"

Beylikdüzü'nde 12 Eylül 2020'de düzenlenen silahlı saldırıda Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan yaralanmıştı. Aralarında 'Nurişler' suç örgütünün lideri Nuri Ergin'in de bulunduğu 9 kişinin yargılamasına Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklardan 7'si SEGBİS ile duruşmaya katılırken 2 sanık ise salonda hazır bulundu. Olayın azmettiricisi olmakla suçlanan ve 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Nuri Ergin SEGBİS ile katıldığı duruşmada yaptığı savunmasında, "Benim ömrüm hayatım adliye koridorlarında geçti. Öyle şeyler anlatılıyor ki gülmemek için elimi ısırıyorum. Ben birçok suça karıştım, birçok cinayet işledim. Şimdiye kadar bu sanıklardan bir tanesi yanımda yer almış mı? Mustafa Duyar'ı niçin öldürdüğümü sorsaydınız bunu gurur duya duya anlatırdım. Ben organize nedir bilmem beni cinayet masasına sorun anlatsınlar. Ben 12 yaşındayken babam kolumda öldü. Ben de bunun üstüne dayımı öldürdüm. 26 kurşun sıktım bununla da gurur duyuyorum.

Yok, taksi durağı gasp edilmiş, yok komiymiş benim bunlarla ne işim olur. Ben sadece hasımlarımla savaşmakla mükellefim. Benim hasımlarından sadece bir Alaattin Çakıcı yaşamaktadır. Onu da kapsama alanı dışında bıraktım. Buradaki sanıklar daha silah kullanmayı bile bilmezler. Beni bu dosyadan kurtarın. Ben bunlarla yargılanmaktan utanç duyuyorum. Yaşar Ecim yeğenimin kocası olur. Benim onla ne işim olabilir. Ben artık çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Artık kimseyle çatışmak istemiyorum. Beni de bırakın artık yavrularıma kavuşacağım. Ben 30 senededir cezaevindeyim bunun 19 senesini hücrede yattım. Beratımı istiyorum" dedi.

"BÜTÜN ŞARJÖRÜ ÜSTÜMÜZE BOŞALTTI

Tanıkların dinlendiği duruşmada silah sesleri üzerine caddeye çıktığını anlatan Çetin Dondurma, "Caddeye çıktığımda Yücel yerdeydi, yaralanmıştı. Kendisi benim 20 senelik arkadaşımdı. Yanına gitmeye çalıştım. Yaralanmasının ardından Yücel de ateş ediyordu. Ben de elinden silahı alıp yere koydum. Yücel'i vuranları görmedim. Cadde kalabalıktı, birilerini görme şansım yoktu" dedi. Duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanan tanık Recep İnal ise, "Olay günü PTT de arkadaşlarımla sıra bekliyorduk. Arkadaşlarım Murat, Enes ve Mehmet'le birlikte bekliyorduk. Sonra kilolu bir adam yanımızdan geçerken bize omuz attı. Murat'la bunun üzerine tartıştılar. Sonra Murat bıçak çekti, adamda silah çekti. Enes de arkadan silah çekti adamın ayağına sıktı. Sonra adam bütün şarjörü üstümüze boşalttı" şeklinde konuştu.

"VURMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM VURDUM"

Tutuklu sanıklardan Metehan Türbedar, "Ben bir şahsı vurdum. Vurmam gerektiğini düşündüm vurdum. Benim sadece bir eylemde adım geçiyor. Ben yalnız yargılanmak istiyorum. Benim örgütle bir bağlantım yok. Ben tek başıma yargılanmak istiyorum. Ben hasım bellediğim adamı vurdum. Benim Nuri Ergin veya ailesiyle ne gibi bir bağlantım olabilir. Ben bu adamları tanımıyorum onlar da beni tanımıyor" dedi.

Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a Beylikdüzü'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılamaya devam edildi. Saldırıyla ilgili 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben organize nedir bilmem. Beni cinayet masasına sorun anlatsınlar. Bu dosyayla benim alakam yok. Ben sadece hasımlarımla savaşmakla mükellefim. Benim hasımlarımdan sadece Alaattin Çakıcı yaşamaktadır. Onu da kapsama alanı dışında bıraktım" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski Başkanı Yaşar Ecim'in, bir futbol maçında Erzurumspor taraftarlarının yaptığı 'Nuri Ergin' tezahüratlarına Karagümrük tribünlerinin katılmaması nedeniyle, silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevinden telefonla aradığı kişilere "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular 'Nuriş' diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek, Kulüp Başkanı Yaşar Ecim ve yönetimindeki kişileri tehdit ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı, yanında bulunan Gürcan Tan'ın ise seken kurşunlar nedeniyle yaralandığı belirtildi. iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', iki kez 'Olası kasıtla yaralama' ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.