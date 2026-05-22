Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni", Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenle birlikte, kamuda istihdam hakkı kazanan yüzlerce gencin görev yerleri kurayla belirlendi.

"Gençlerimiz En Büyük Gücümüz"

Konuşmasında gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda çocukların ve gençlerin haklarını korumaya devam ettiklerini belirtti. Göktaş, "Ülkemizin üçte birini oluşturan 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün 605 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz. Her birine başarıdan başarıya koştukları bir ömür diliyorum" dedi.

Bakanlığın çocuk evlerinde 15 bin 660 çocuğa yuva sıcaklığında bakım hizmeti sunduğunu hatırlatan Göktaş, sadece barınma değil, eğitim ve sosyal gelişimi de önceliklendirdiklerini ifade etti. Sadece 2025 yılında koruma altındaki 286 gencin üniversiteye yerleştiğini açıklayan Göktaş; kültür, sanat ve spor alanında sağlanan imkanları şu verilerle paylaştı.

* 57 ildeki bakanlık spor kulüpleri bünyesinde 3 bin 109 lisanslı sporcu destekleniyor. Bu çocuklardan 46'sı milli sporcu olarak ülkeyi temsil ediyor.

* 3 bin 768 çocuk resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi alanlarda aktif olarak yer alıyor.

Hayata Hazırlık ve İstihdam Teşvikleri

Gençleri sadece kamuya yerleştirmekle kalmadıklarını, çalışma hayatına da hazırladıklarını belirten Göktaş, İŞKUR iş birliğiyle yürütülen "İş ve Meslek Danışmanlığı" ve "Yaşam Becerileri" eğitimlerinden bugüne kadar on binlerce gencin faydalandığını söyledi.

Bugüne kadar toplam 66 bin 126 gencin kamuda istihdam edildiğini belirten Bakan Göktaş, özel sektör için uygulanan dev teşviki de şu sözlerle hatırlattı:

"Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerine, 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık."

Gençlerin yeni görev yerlerine uyum sağlayabilmesi adına illerde "İş Hayatına Uyum Seminerleri" düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Göktaş, tüm gençlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Sonuçlar Saat 17.00'de e-Devlet Üzerinden Açıklanacak

Kura butonuna basılmasıyla birlikte hak sahiplerinin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, atama sonuçlarına saat 17.00’den itibaren şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

e-Ailem sistemi