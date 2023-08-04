Bursa'da meydana gelen üzücü kazada, tarlaya mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin kaza anında direksiyonunun kilitlendiği iddia ediliyor. Kaza, Karacabey ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde dün saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Kamyonet, Suriye uyruklu Hüsen Feris'in kontrolünde tarlaya savruldu. Maalesef, kazada 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı.

Hüsen Feris'in ifadesine göre, kaza anında direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği belirtiliyor. Ancak yapılan kontrollerde kaza yerinde fren izlerine rastlandı. Bu detaylar, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair araştırmaların sürdüğünü gösteriyor.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri Mukaddes Can ve Suriye uyruklu Emine El Mohammed olarak açıklandı. Yaralılar ise Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ne yazık ki, yaralılardan Abid Muhammed de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumları ise halen ciddiyetini koruyor.

Kazayla ilgili olarak yapılan incelemede, kazanın yaşandığı yolda fren izlerinin tespit edilmesi önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Yetkililer, soruşturmayı sürdürerek olayın tam nedenlerini aydınlatmaya çalışıyor. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri ise kaza yerine hızla ulaşarak müdahalelerde bulundular. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.