UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; Sezona 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak çok iyi başladılar. Peki UEFA'nın ulusal puan sıralamasında son durum nedir? Türkiye nasıl puan aldı ve nereye yükseldi?

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin başlamasının ardından UEFA ülke skor sıralaması merak konusu oldu. Ülkemiz temsilcisinin bu sezon aldığı olumlu sonuçların ardından futbolseverler; UEFA, Türkiye'nin ulusal puan tablosundaki son durumunu arıyor. Peki UEFA'nın ulusal puan sıralamasında son durum nedir? Türkiye nasıl puan aldı ve nereye yükseldi?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Galatasaray 1-0 Zalgiris Vilinius

Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

Zimbru 0-4 Fenerbahçe

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI