Tahliye süreci, Mudurnu Belediyesi koordinasyonunda yürütülecek.

Kararın ardından Mudurnu Belediye Düğün Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, ev sahipleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, vatandaşlara tahliye sürecine dair ayrıntılar aktarıldı ve taşınma sürecinde sağlanacak devlet destekleri hakkında bilgi verildi.

Tahliye işlemleri, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi’nde yapılacak. Belirlenen süre içinde taşınma işlemini tamamlamayan haneler hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. AFAD ekipleri ve belediye yetkilileri, sürecin hak sahiplerini mağdur etmeden ve dikkatli şekilde yürütüleceğini açıkladı. Alınan tahliye kararının, vatandaşların can güvenliği gözetilerek verildiği belirtildi.