Bahçelievler Şirinevler'de meydana gelen doğalgaz patlaması sonrasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı trajik olayın ardından, patlamadan etkilenen 45 yıllık binadan karot örneği alındı. Yetkililer, bu karot örneklerinin incelenmesinin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceğini belirtti. Patlama öncesinde ise çevre sakinleri, birkaç gün önce gaz kokusu aldıklarını dile getirdi.

Olay, Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak'ta, dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı bir patlama, 6 katlı bir binayı sarsarak yaşanmıştı. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve binadan birkaç farklı kolondan karot örneği alındı. Alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği açıklandı.

Patlamadan önce, çevrede yaşayan bazı vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusu hissettiklerini belirtti. Bu kişilerden Rabia Bölükbaşı, patlama anında evde olduğunu ve patlamadan sonra hastaneye kaldırıldığını dile getirerek, "Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler" ifadelerini kullandı.

Sevim Baş adlı bir diğer çevre sakini ise olay sırasında evde olmadığını ancak bir ara gaz kokusu aldığını belirterek, "Olay sırasında okuldan eve geliyordum. Evde iki oğlum vardı. Evde kimse kalmamış. Ölen kişiyi tanımıyorum. Bir ara az gaz kokusu aldım. 4 gün önce yemek yapıyordum, koku vardı" dedi.