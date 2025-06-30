"Maalesef doluyuz" ifadelerinin yer aldığı yanıtın, belediyenin sosyal medya sorumlusu Osman Akın tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Olay sonrası Akın’ın görevine son verildi.

Görevden alınmasını kendi X hesabından duyuran Osman Akın, yaptığı açıklamada Datça Belediyesi ile ilişiğinin tamamen kesildiğini belirterek, içinin rahat olduğunu ve görev süresi boyunca ilçeye ve kuruma katkı sağladığını ifade etti. Akın, paylaşımında Ercan Kesal’dan alıntı yaparak duygularını dile getirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Eski CHP lideri, bir kişinin ekmeğiyle oynanmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, Osman Akın’ın paylaşımı nedeniyle işten çıkarılmış olması halinde kendisine hakkını helal ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Akın’ın görevine iade edilmesinden memnuniyet duyacağını da dile getirdi. Ayrıca, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan gençlere de hakkını helal ettiğini söyledi. Yalan bilgilerle kamuoyunu yönlendirdiğini ifade ettiği gazeteciler ve siyasetçilere ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ettiğini kaydetti.