Mart ayında başlayan emlak vergisi birinci taksit dönemi için geri sayım sürerken, yasal süre önümüzdeki hafta başı itibarıyla doluyor.

Vatandaşlar, cezai işlemle karşılaşmamak adına bu tarihe kadar borçlarını yatırmakla yükümlü. Dileyen mükellefler, ilk taksit süresi içinde verginin tamamını (peşin olarak) da ödeyebilecek.

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri ise önümüzdeki kasım ayında gerçekleştirilecek.

BORÇ SORGULAMA VE ÖDEMELER DİJİTAL ORTAMDA

Emlak vergisi borç takibi ve ödeme işlemleri, gelişen teknolojik altyapı sayesinde belediyelere gitmeden kolayca yapılabiliyor. Vatandaşlar borçlarını e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi ve ilgili belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden sorgulayabiliyor. Emlak vergisi ödemeleri belediye veznelerinin yanı sıra belediyelerin resmi internet siteleri ile anlaşmalı bankalar üzerinden; EFT, havale ve kredi kartı seçenekleriyle uzaktan gerçekleştirilebiliyor.

Hizmet alınan belediyenin sistemi e-Devlet ekranında entegre görünmüyorsa, vatandaşların işlemlerini doğrudan o belediyenin kendi resmi web sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran’a kadar ödeme yapılmaması durumunda borca yasal oranda gecikme zammı uygulanacak.

YENİ EV ALANLAR DİKKAT: İLK YIL VERGİYİ KİM ÖDER?

Emlak sektöründe en sık hukuki uyuşmazlığa ve tartışmaya yol açan "yeni satılan gayrimenkulün vergisi" konusuna da uzmanlar açıklık getirdi:

Ev, iş yeri, arsa ya da arazinin hangi yıl satın alındıysa, o yılın emlak vergisini eski sahibi (satan kişi) ödemekle yükümlüdür. Ev ya da arsanın yeni alıcısı, tapuyu devraldığı yıl belediyeye sadece "Beyanname" vermekle sorumludur. Yeni malik, ilk vergi ödemesini ise bir sonraki yıl (yani 2027 yılında) yapmaya başlar. Ayrıca, ev ya da arsanın eski sahibinin geçmiş dönemlere ait ödemediği borçlar nedeniyle yeni tapu sahibine herhangi bir haciz veya ceza uygulaması yapılamayacağı vurgulanıyor.