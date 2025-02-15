Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, obezite hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin tanımını yapan Doç. Dr. Makal, "Obezite vücutta aşırı miktarda yağ depolanması demektir. Obeziteyi vücut kitle endeksi denilen bir parametre ile sınıflandırıyoruz. Kişinin kilosunun, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle çıkan rakama göre vki 30 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler obez olarak kabul edilir" diye konuştu.

"Belirtiler nelerdir"

Hastalığın belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Makal, "Bel çevresinde yağ birikmesi, uyku apnesi, horlama ve uyumada güçlük, sürekli ve aşırı terleme, nefes darlığı, fiziksel aktivitede güçlük, halsizlik, ciltte sivilceler, eklem ve bel, sırt ağrıları, bacak ağrıları, psikolojik sorunlar, sıcağa karşı tahammülsüzlük görülebilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de görülme oranı yüzde 17’lerdedir"

Obezitenin görülme oranına değinen Doç. Dr. Makal, "Obezite günümüzde dünyada yaygın bir sağlık problemi haline gelmektedir. Türkiye’de görülme oranı yüzde 17’lerdedir. 45-65 yaş grubunda daha sık görülmektedir" dedi.

"Gençlerde artmasının sebebi hareketsiz yaşam ve fast-food tüketimi"

Gençlerde günümüzde obezitenin daha sık görülmeye başlandığını dile getiren Doç. Dr. Makal, "Bunun en temel sebebi çocukların da gelişen teknoloji ile zamanlarının çoğunu bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarla geçirmesi ve bunun sonucu olarak daha az sportif faaliyetlerde bulunmasıdır. Ayrıca paketli gıdalar asitli içecekler ve fast-food tarzı beslenme kilo artışında katkıda bulunmadır" dedi.

"Çocuklukta obezite nedenleri"

Çocuklukta obezite nedenlerinden bahseden Doç. Dr. Makal, "Çocukluk çağında obezitenin endokrin ve genetik sebepleri olabileceği asla göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden ayrıntılı bir muayene şarttır. Ayrıca altta yatan hiçbir bozukluk olmamasına rağmen kalorisi yüksek paketli gıdalar, fast-food tarzı beslenme büyük rol oynamaktadır" açıklamasında bulundu.

"Genetik sebepler obeziteye neden olabilir"

Obeziteye neden olan etkenlere dikkat çeken Doç. Dr. Makal, "Genetik sebepler, endokrin hastalıklar, aşırı alkol tüketimi, kalorisi yüksek sağlıksız şeylerle beslenme, sedanter yaşam yani sportif faaliyetlerin az olması, obezite gelişiminde önemli rol oynar" diye konuştu.

"Sporu hayatımıza dâhil etmeliyiz"

Obeziteden korunmanın mümkün olduğunu anlatan Doç. Dr. Makal, "Meyve ve sebze tüketimini dengede tutmak, karbonhidratı az miktarda tüketmek, hazır ve paketli gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek ve tabi ki en azından yürüyüş gibi basit egzersizle hayatımıza sporu adapte etmek obeziteden korunmada önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Obezite ile birlikte görülebilen hastalıklar"

Obeziteye hangi hastalıkların eşlik ettiğini söyleyen Doç. Dr. Makal, "Kalp damar hastalıkları (hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, aritmi vs.), şeker hastalığı (diyabet), uyku problemleri ve uyku apnesi, eklemlerde bozukluklar, karaciğer yağlanması, safra kesesi taşı, solunum problemleri, reflü ve üreme problemleri gibi pek çok hastalık eşlik edebilir" dedi.

"Tedavi seçenekleri"

Doç. Dr. Makal, tedavi yolları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, egzersiz yapmak bunların yeterince etkili olmadığı durumlarda bazı iştah kapatıcı ve kan şekerini dengeleyici ilaçlardan destek almak tedavinin başında gelir. Tüm bunlara rağmen yeterli kilo verimi olmadığında mide balonu ya da mide ameliyatı bir alternatif olabilir."