Türkiye’de son yıllarda döviz kurlarındaki artışıyla yükselen araba fiyatları, vergi oranlarındaki artışla birlikte alım gücüne kıyasla farklı bir noktaya ulaştı. Enflasyonla mücadele kapsamında yükselen faiz oranları krediye erişimi zorlaştırınca, maaşlı çalışanlar için sıfır araç almak neredeyse imkânsız hale geldi.

Dünyada ise pandemi döneminde yaşanan üretim ve tedarik sorunları, yükselen enflasyonla birleşerek fiyatların artmasına neden oldu. Bu çerçevede, Volkswagen’in birçok ülkede satışa sunduğu en temel modellerden biri olan Golf’ün fiyatını asgari ücretlerle karşılaştırdık.

Markanın resmi sitelerinden derlenen verilere göre, Golf’ün başlangıç fiyatı Türkiye’de 1 milyon 585 bin 200 TL iken, ABD’de 31 bin 965 dolar, Almanya’da 28 bin 330 Euro, İtalya’da 29 bin Euro, Çin’de 129 bin yuan ve Bulgaristan’da 51.152 leva olarak belirlenmiş durumda.

Fiyatlar dolar bazında değerlendirildiğinde ise tablo farklı bir hal alıyor.

Asgari Ücret ve Golf Alım Süresi

Türkiye’de 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, ABD’de eyaletlere göre değişiklik gösterirken saatlik 7,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Almanya’da 13,46 Euro, İtalya’da ise ortalama 9,45 Euro olan saatlik asgari ücret, Çin’in Şangay bölgesinde aylık 2.690 yuan, Bulgaristan’da ise 1.077 leva olarak hesaplanıyor. Dolar bazında bakıldığında Türkiye, 670 dolarlık asgari ücretiyle Çin ve Bulgaristan’ın önünde yer alıyor.

Peki, bir asgari ücretlinin sıfır bir Golf satın alabilmesi için kaç ay çalışması gerekiyor?

Almanya’da asgari ücretle çalışan biri 14 ayda Golf’ün fiyatına ulaşabilirken, bu süre İtalya’da 20 ay, ABD’de ise haftada 40 saat çalışan biri için 28 ay olarak hesaplanıyor.

Bulgaristan’da bir asgari ücretli yaklaşık 47 ay, yani 2 yıl içinde yeterli parayı biriktirebilirken, Çin’de bu süre 48 aya çıkıyor.

Türkiye’de ise bir asgari ücretlinin sıfır bir Golf alabilmesi için tam 72 ay, yani 6 yıl boyunca çalışması gerekiyor.