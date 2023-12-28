Bursa’nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle odun kesen bir kişi, yanlışlıkla eşinin kolunu kesti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim G. (45) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Behiye G. (41), eşine odunların bir ucunu tutarak yardım etmeye başladı. İbrahim G., kesim yaptığı sırada yanlışlıkla eşini sol kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, yapılan tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.