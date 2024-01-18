Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Kuruç İHA ofisine ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Şeyma Balkar, Kurumsal İletişim Uzmanı Gamze Çelik ve HUB İletişim Marka Yönetmeni Lena Kuruç İHA ofisine ziyaret etti. İl Müdürü Aykut, Bilecik’te yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Aykut, "Bilecik, elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ hem yatırım hem de bakım onarım çalışmaları yaparak bölgeye güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sunmaya devam ediyor" dedi.