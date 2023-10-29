Aydın'da kiracısını bıçaklayan kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Kuşadası'na bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli sebebiyle tartışma çıktı.

Bu sırada ev sahibi olan Adem A., cebinden bıçak çıkardı. Cebinden çıkardığı bıçakla kiracısı Engin M.'yi kalçasından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi Adem A. ise olay yerinden kaçtı.

Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.