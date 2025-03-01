Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de Doktor Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından anne Eylem Tok, oğlu T.C.’yi olay yerinden kaçırmıştı. ABD’ye kaçtıkları ortaya çıkan anne ve oğulun Türkiye’ye iadesine ilişkin dava sürerken, Oğuz Murat Aci ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Baba Özer Aci, oğlu için dualar okudu.

"Adaletten kaçılmayacağını birilerinin bilmesi lazım"

İlk günkü gibi tazelendiklerini ve hüzünlendiklerini söyleyen baba Özer Aci, "Giden geri gelmiyor. Ne olursa olsun genç yaşta hayattan koparılmanın bir bedeli, bir karşılığı bana göre yok. Gelecekler dedim, gelmek zorundalar dedim ve nihayet 11 Şubat’ta iade kararı verildi. Ben sabırlı insanım, mücadele ettim çaba gösterdim, uyumadım, uyutmadım ama sabrettim. Geleceklerine hep inandım, beklerim biraz daha kalsınlar hapiste. 10 yıl, 20 yıl ceza yeseler veya cezaevinde kalsalar insan olmadıktan, örnek teşkil etmedikten sonra ehliyetsiz olarak araç kullanıp başkalarının yaralarını açtıktan sonra ne kıymeti var ki. Ben bu saatten sonra isterim ki başka annelerin başka babaların canı yanmasın ve üzülmesinler. Ne olursa olsun, onlar 30 yıl ceza da alsalar benim evladım bu mezardan kalkıp geri mi gelecek? İlk günkü gibi yaramız tazelendi, yüreğimiz yanıyor, o günleri tekrar gözden geçiriyoruz. Adaletten kaçılmayacağını birilerinin bilmesi lazım. İyi ki devletimiz var, iyi ki böyle bir Adalet Bakanı’mız var, ilgileniyor yakından. Yanımızda oluyor ve acılarımızı sarıyor. Adalete cevap verecek, hesap verecek" ifadelerini kullandı.