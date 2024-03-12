Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi F.S. annesi Canan Kabil’i (45) bıçaklayarak öldürdü. Ardından emniyete gidip teslim oldu.

Olay sabah saat 04.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Canan Kabil ile F.S. ile aralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. annesi Canan Kabil’i bıçakladı. Ardından Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne giden zanlı F.S. annesi Canan Kabil’i bıçakladığını söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde Canan Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Canan Kabil’in cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlı F.S’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.