Denizcilik Genel Müdürlüğü, Orta Doğu’da gerilimin arttığı Hürmüz Boğazı hakkında önemli bir seyir ve güvenlik bildirimi yayımladı. Açıklamada, İran tarafından boğazdan gemi geçişlerinin yasaklandığına ilişkin telsiz anonsları yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme üzerine bölgede bulunan Türk ticari gemileri için olağanüstü durum prosedürleri devreye alındı.

Küresel petrol ve doğalgaz taşımacılığında stratejik bir konuma sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki bu iddialar, olası bir sıcak çatışma ya da gemilere müdahale riskini gündeme taşıdı. Yetkililer, bölgedeki telsiz frekanslarında geçişlerin durdurulduğuna dair uyarıların duyulduğunu doğrulayarak, Türk denizcilerin en üst düzeyde tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Olağanüstü hal durumu ilan edildi

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise Türk bayraklı gemiler için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu'nun (ISPS) en üst seviyesi olan Seviye 3 ilan edilmesi oldu.

Denizcilik terminolojisinde "kırmızı alarm" anlamına gelen ISPS Kod 3, belirli bir güvenlik tehdidinin veya olayın muhtemel veya an meselesi olduğu durumlarda uygulanıyor. Bu karar uyarınca bölgedeki Türk gemileri; Tüm giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alacak, kriz ve olağanüstü hal protokollerini harfiyen uygulayacak, gerekli görülmesi halinde acil rota değişikliklerine gidecek.

AAKKM 7/24 görev yapacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi kaptanlarına bölgedeki güncel seyir duyurularını kesintisiz olarak takip etmeleri talimatını verdi. Olası bir tehlike, taciz veya acil durumda gemilerin, Ankara'da 7/24 esasıyla görev yapan ve kriz anlarında devletin ilgili diğer birimlerini (askeri ve diplomatik) hızla devreye sokabilen Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile derhal temas kurması istendi.