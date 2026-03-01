Özellikle büyüme çağında hızlı ilerleyebileceğine dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Dr. Tekin, "Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan bir deformitedir. En sık 10-18 yaş aralığındaki çocuklarda görülür" dedi.

Belirtilere dikkat

Belirtiler hakkında konuşan Dr. Tekin, "Omuz seviyelerinde eşitsizlik. Kürek kemiğinde belirgin çıkıntı. Bel çukurlarında asimetri. Öne eğilince sırtta eğrilik fark edilmesi yer alıyor. Ailelerin bu tür belirtileri göz ardı etmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tedavi kişiye özel planlanıyor

Skolyoz tedavisinin eğriliğin derecesine ve hastanın yaşına göre planlandığını belirten Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, hafif vakalarda düzenli takip ve özel egzersiz programlarının yeterli olabildiğini söyledi. Dr. Tekin, orta dereceli eğriliklerde korse tedavisi uygulanırken, ileri dereceli ve ilerleme riski yüksek vakalarda cerrahi tedavinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Modern cerrahi teknikler ve gelişmiş omurga enstrümantasyon sistemleriyle başarılı skolyoz ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirten Tekin, "Erken teşhis sayesinde birçok hastamız ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşabiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Erken tanı hayat kurtarır"

Dr. Tekin, çocuklarda duruş bozukluklarının basit bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatarak, skolyozun erken dönemde tespit edilmesi, hem ameliyatsız tedavi şansını artırdığını hem de ileride oluşabilecek ciddi omurga problemlerinin önüne geçileceğini söyledi.