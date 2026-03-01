

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy barajı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Sürücü Ahmet A.(36) yönetimindeki 16 BVS 718 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Süleyman Ö.(27) yönetimindeki 34 MHL 734 plakalı Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu araçtaki yolcular 2 yaşındaki Afra E. İle 5 yaşındaki Ahmet E. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ