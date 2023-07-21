ABD'nin Miami kentinde korkunç bir olay yaşandı, 18 yaşındaki Jazmin Paez adlı bir anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmeye yönelik dehşet verici bir planla yakalandı. Sahte bir internet sitesi üzerinden kiralık katil tutmaya çalışırken, polislerin dikkatli çalışması sonucu kısa sürede gözaltına alındı.

Haberlere göre, Jazmin Paez, oğlunu öldürmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul etti ve bu vahşi cinayet için ayrıntılı planlar yaptı. Ancak neyse ki, sahte internet sitesi aslında polisler tarafından yönetiliyordu ve kiralık katil kılığında olan polisler, cani annenin planlarını öğrenerek hemen müdahale etti.

Polislerin, annenin IP adresini tespit etmesi ve çocuğun yerini doğrulaması sonucu, etkili bir baskın düzenlendi ve Jazmin Paez gözaltına alındı. Bu dehşet verici olayda, annenin birinci derece cinayete azmettirme ve yasa dışı iletişim cihazı kullanımı gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bu tüyler ürperten olay, Miami'de binlerce kişinin kiralık katil tutmak için sahte internet sitesini ziyaret ettiğine dair endişe verici bir gerçeği de gözler önüne seriyor. Güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde birçoğu tutuklandı ve potansiyel suçlar engellendi.

Maalesef, benzer türden bir olay daha önce Tennessee Hava Ulusal Muhafızları'nda görevli bir personel tarafından da gerçekleştirilmişti. Ancak bu tür tehlikeli eylemlerle mücadele eden yetkililerin çabaları sayesinde suçlular adalete teslim ediliyor.