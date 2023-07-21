Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan bir ticari taksi takla atarak durabildi. Kaza sonucunda taksi şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde D-100 kara yolunun Ankara istikametinde gerçekleşti. Kazanın detaylarına göre, ticari taksi sürücüsü Ş.M.M. yönetimindeki 41 T 0028 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu M.Ö. idaresindeki 16 ATS 801 plakalı Fiat marka kamyonete çarptı ve takla attı. Çarpışmanın etkisiyle taksi, ters bir şekilde durabildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla taksi sürücüsü Ş.M.M. araçtan çıkarıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neyse ki, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluştu ve trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaza nedenlerini ve sorumlulukları tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı.