Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Ataşehir Belediyesi’nin onlar için sunduğu “Deneme Kulübü” ile TYT ve AYT öncesi test tekniklerini geliştirecek ve bilgi düzeylerini analiz edebilecekler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) hazırlanan öğrenciler için Ataşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu “Deneme Kulübü” yeni kayıtlarını almaya başlıyor. Ataşehir Belediyesi’nin, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak için sunduğu “Deneme Kulübü”, Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek.

Öğrenciler test tekniklerini geliştirecek

“Deneme Kulübü” ile TYT ve AYT’ye prova yaparak hazırlanacak öğrenciler, bilgi düzeylerini analiz edebilecekler. Düzenli deneme sınavları sayesinde, eksikliklerini görme fırsatı yakalayacak ve test tekniklerini geliştirecek öğrencilere rehberlik hizmeti de verilecek.

Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden 16 - 25 yaş arası gençlerin katılabildiği Deneme Kulübü’ne kayıtlar, 7 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yapılabilecek. Kayıt başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu programda ilk deneme sınavı 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü yapılacak.