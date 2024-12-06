Teknoloji alanında üstün başarılarıyla dikkat çeken Gökkuşağı Koleji ortaokul öğrencileri Dora Doğan, Yusuf Ömer Demir ve Fahri Demir Şentürk, farklı yarışmalarda elde ettikleri ödüllerle Türkiye’yi gururlandırdı.

Dünyanın 100’den fazla ülkesinde 3,2 milyon öğrenciyi teknoloji temelli robot yarışmalarında buluşturan FIRST Foundation tarafından organize edilen FIRST Tech Challenge (FTC), bu yıl Türkiye’de ilk kez resmi olarak düzenlendi. Fikret Yüksel Vakfı’nın organizesinde iki ayrı turnuvada yarışan Dora Doğan ve Yusuf Ömer Demir, turnuvalarda Innovate Award Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu ödüllerle Gökkuşağı Koleji öğrencileri, Türkiye Şampiyonasında yarışacak ilk 16 takım arasına seçildi.

Living Lab Proje Yarışması’nda finalist ve ödül başarısı

Daha önce Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında “Depreme Karşı 5 Aşamalı Çözüm” projesiyle Afet Yönetimi kategorisinde 788 bin 161 takım ve 1 milyon 630 bin yarışmacı arasından sıyrılarak birincilik kazanan Dora Doğan, Yusuf Ömer Demir ve Fahri Demir Şentürk, Başakşehir Belediyesi’nce Türkiye çapında düzenlenen Living Lab Proje Yarışmasında ise, öğretmenleri Yusuf Sezikli’nin koordinatörlüğünde final aşamasını geçerek ödül almaya hak kazandı.