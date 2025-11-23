

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi erkek öğrenci yurdunda kalan Serkan A. (17) henüz belirlenemeyen nedenle canına kıymak istedi. Kaldığı odasında kendini asarak canına kıyan lisesi genci, arkadaşları buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT