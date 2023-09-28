İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde, anaokulu ve ilkokul öğretmenlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde İzmit’te görev yapan anaokulu ve ilkokul öğretmenlerine verilen ilk yardım eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede, eğitim programının dördüncüsü gerçekleştirildi. Öğretmenler ilk olarak Sarısu Gençlik Kampında 3 gün konaklamalı olarak ağırlandı.

Eğitim programının son aşamasında Belsa Plaza B Blok’ta eğitimi alıp uygulamalı ve yazılı sınavlardan geçen öğretmenler, İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı.