Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor müsabakasına son oynadıkları Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarının 11’i ile başladı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarının 11’ini bozmadı ve Sivas karşısına da aynı 11 ile başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius bekledi.

Erkek sutopu takımı taraftarları selamladı

Galatasaray’da erkek sutopu takımı oyuncuları ve teknik ekibi, Sivasspor karşılaşması öncesinde taraftarları selamladı. Oyuncular ve teknik ekip burada kazandıkları kupalarla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte fotoğraf çekildi. Oyuncular daha sonra sahada bir tur attı ve taraftarlara 3’lü çektirdi. Erkek sutopu takımı Spor Toto Süper Lig ve LEN Challenger Kupası’nda şampiyon olmuştu.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Sivasspor karşısında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarını destekleyerek müsabakaya hazırladı.