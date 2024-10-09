Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ilköğretim okullarının çıkışında öğrencilerin güvenliği için denetim uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Edirne’de öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara giriş çıkışlarının sağlanması hedefiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Okul çıkışlarında öğrenci güvenliğini sağlamak ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilköğretim okullarında gerçekleştirilen denetim uygulamasında, öğrencilerin çıkış alanına araç giriş-çıkışını önlemek için özel tedbirler alındı.

Trafik ekipleri, sürücülere sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, okul çevresindeki trafiği düzenli bir şekilde yönlendirdi. Okul çevrelerinde, okul başlangıç ve çıkış saatlerinde uygulamaların düzenli olarak devam edeceği ve trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.