"Okul Geçidi Görevlileri" eğitimi Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İlçe Eğitim Müdürü Ali Doğru ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in katıldığı eğitimde öğrenci, öğretmen ve velilere "Okul Geçidi Görevlisi" görev ve sorumlulukları anlatıldı. Eğitim sonunda eğitime katılan öğrenci, öğretmen ve velilere "Okul Geçidi Görevlisi" belge ve kimlikleri dağıtıldı. Eğitime katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru "Projenin tüm okullarımızda yaygınlaştırılacağını proje sayesinde öğrencilerin güvenle okullarına ulaşacağını belirtti. Doğru, ayrıca eğitimin önümüzdeki yıllarda tekrarlanarak tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize "Okul Geçidi Görevlisi” eğitiminin verileceğini belirtti. Eğitime katılan İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ise, "Proje kapsamında trafik polislerimiz tarafından eğitimlerin devam edeceğini, okul ziyaretlerinin gerçekleştirileceğini, öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenli bir şekilde okullara ulaşması için gereken her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti." Eğitimin ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Sürücüler bilgilendirilerek projenin farkındalık çalışması yapıldı.