Başkan Balakuş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere verdi;

“Geçtiğimiz günlerde Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırılar milletimizi derinden sarsmıştır. DP İlçe Başkanlığı olarak devletimizin ahlâkî yozlaşmaya çanak tutan ve suça özendiren diziler, televizyon programları, dijital platform içerikleri, şiddete kapı aralayan çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya paylaşımları konusunda ciddi tedbirler almasını talep ediyoruz. Bireysel silahlanma meselesi de ilgili ve yetkili kurumlar tarafından bütün boyutları ile değerlendirilmelidir. Ahlâkî çürüme ve şiddetin özendirilmesi karşısında elbette sadece cezai yaptırımlarla yetinilemez. Bu kapsamda televizyon dizileri, dijital platform ve program içeriklerinde aile ve ahlak değerlerini takviye edici yapımların özendirilmesi yoluyla da sosyal bünye sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır.

Gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşan şiddet ve uyuşturucu meseleleri, akran zorbalığı eğitim, güvenlik, ekonomi, toplum psikolojisi boyutları ile masaya yatırılmalı ve köklü tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.

Saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet,bu tür ailelerine, sevenlerine ve bütün Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

