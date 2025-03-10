Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu’nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun’un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı okul müdürü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA