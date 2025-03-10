Sakarya Üniversitesi, özellikle son dönemde nitelikli yayınlar ve projeler konusunda önemli başarılara imza attı, birçok köklü üniversiteyi yayın ve proje konusunda geride bıraktı. 2019 yılında toplam Q1 yayını 73 iken bu sayı 2023 yılında 268’e, 2024 yılında ise 459’a yükseldi. Q2 yayını ise 85’ten 402’ye yükseldi. 7 Şubat 2025 tarihinde açıklanan URAP 2024-2025 Dünya Üniversite Sıralaması, InCites veri tabanından sağlanan makale, atıf, toplam bilimsel doküman, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği gibi tamamen somut göstergelere dayanıyor. Bu göstergelere göre Sakarya Üniversitesi Bilkent, Boğaziçi, Sabancı gibi üniversiteleri geride bırakmış gözüküyor. Bu başarıyla birlikte Sakarya Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre geçen yıl Sakarya Üniversitesi Araştırma Üniversitesi adayları arasında 2023 verilerinde birinci olmuştu. 2024 verilerinin de Eylül-Ekim gibi açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA