TİDER Temel İhtiyaç Derneği yürütücülüğünde Adıyaman’da 13 okulda hayata geçirilen Okul Beslenmesine Destek Projesi’nden faydalanan çocukların mutluluğu, projenin 9 Eylül’de başlayan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında da devam edebilmesini için büyük motivasyon oldu.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin neden olduğu büyük yıkım, geride binlerce kayıp ve alt üst olmuş şehirler bırakırken, depremin en büyük mağdurlarından biri de okul çağındaki çocuklar oldu.

Büyük afetin yaklaşık ikinci yılı biterken, bölgedeki okullarda çocukların sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimi sorununun hala çözülememiş olması gündemdeki önemini koruyor.

Afet sonrası çeşitli desteklerle bölgeye ulaştırılan çeşitli gıda ve erzak kolilerinin içerdiği ürünlerin okul beslenmesinin hazırlanması için uygun içerikler olmadığını tespit eden Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) liderliğinde hayata geçirilen Okul Beslenmesine Destek Projesi ise bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap oldu.

TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, 13 Aralık 2023 itibariyle hayata geçirilen ve 14 Haziran 2024 tarihine dek devam eden Okul Beslenmesine Destek Projesi kapsamında 13 farklı okulda, taşımalı eğitimle ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören 468 çocuğa; 119 gün boyunca her eğitim gününde 3 kap sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti. Tibukoğlu, Okul Beslenmesine Destek Projesi’ne destek veren ve çok büyük bir özveriyle hareket eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, bölgede çok değerli bir örnek proje gerçekleştirdiklerini ancak ihtiyacın halen devam ettiğini ifade etti.

Nil Tibukoğlu, TÜSİAD ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iş birliğinde hazırlanan ve geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan “Geleceğin Dünyasına Hazırlanırken Eğitime Bakış: PISA 2022 Bulguları Işığında Türkiye'de Eğitimin Durumu Araştırması*”nda da okul yemeğinin ne denli önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekildiğini ifade ederek, “Türkiye’deki çocukların iyi olma hâli göstergeleri içinde yer alan ‘üç öğün düzenli yemek yiyebilmek’ başlığında öğrencilere sorulan ‘bir hafta içinde ne sıklıkla kahvaltı ve akşam yemeği yiyebildikleri’ sorusuna, öğrencilerin %31’i okuldan önce kahvaltı yapmadığı yanıtını vermiş. Öğrencilerin %2’si okuldan sonra hiç, ’u da haftada bir gün akşam yemeği yemediğini söylüyor. ‘Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?’ sorusuna ise Türkiye’deki öğrencilerin ,2’si en az bir gün, %1,9’u ise neredeyse her gün paraları olmadığı için yemek yiyemedi cevabını veriyor. Bu durum, bizlere evde yemek yiyemeyen çocukların, okul yemeğine ne denli çok ihtiyaçları olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.