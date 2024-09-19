Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatınca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796 lira 32 kuruş idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerimizin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelere ilişkin olarak, sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması, bunun yanında tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre sadece 2024 yılının Ağustos ayında yapılan denetimlerde 79.580.960 TL idari para cezası uygulanırken, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında yapılan denetimler neticesinde yılın ilk 8 ayında 432.389.365,12 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler neticesinde, ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16.386.452,00 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165.041.612,00 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Diğer taraftan, taşra teşkilatımızca, başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik olmak üzere, yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden 201.506.367,20 TL idari para cezası uygulanırken, Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak, “güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesi” ile güvenli ürüne ulaşmasını, bunun yanında kaliteli ve sorunsuz bir hizmet alımını sağlamak amacıyla saha denetimlerimiz ve mevzuat çalışmalarımız titizlikle devam edeceğini kaydetti.