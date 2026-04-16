Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılı eğitim-öğretim dönemi kapsamında okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir operasyonel planı hayata geçirdi. Uygulama ile ilçedeki tüm okul çevreleri koruma altına alındı.

Okul çevrelerinde kuş uçurtulmuyor

İlçe genelindeki 35 farklı okulda gerçekleştirilen tedbirler kapsamında, her okulda en az 2 görevli sabit kalacak şekilde stratejik bir planlama yapıldı. Denetimlerde emniyetin farklı birimlerinden ekipler de hazır bulundu. Toplamda 85 personelin sahaya indiği çalışmada; ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yunuslar ve Çevik Kuvvet sahada

Özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı motorize ekipler de devreye sokuldu. Emniyetin 'Yunuslar' olarak bilinen 6 motorize unsuru okul çevrelerinde devriye atarken, 14 çevik kuvvet personeli de güvenlik çemberini güçlendirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri ise okul önlerinde sabit bekleyerek şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Huzurlu eğitim için kesintisiz mesai

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların ve gençlerin daha huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bu tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları ve parkların da bu denetimler kapsamında mercek altında tutulduğu öğrenildi. Veliler ve okul yönetimleri, emniyetin bu kapsamlı güvenlik uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.