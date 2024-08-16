TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. Yumruklar havada uçuştu!ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunması sonrasında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı. Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına doğru "Sizde hiç utanma yok" ifadesini kullanması üzerine tartışma çıktı.

Sözü hiç uzatmayacağız. pic.twitter.com/7TrZoWOmbs— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 16, 2024

Aralarında Alpay Özalan ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu grup birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu.

Bozdağ, birleşime ara verdi.

Söz konusu olay sonrasında görüntüleri CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından paylaştı.

Meclis’te zorbalık!TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. pic.twitter.com/SEkTOMhozw— Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 16, 2024