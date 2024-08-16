Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Eğitim Desteği’ne başvurular başladı.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere de destek oluyor. Bu kapsamda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilere ve ailelerine verilecek ‘Eğitim Desteği’ne başvurular başladı. Eğitim desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, kendi kimlik bilgileriyle 16-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Ön başvuru aşaması tamamlanan başvurular için İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden araştırma yapılacak. Destek talepleri ile ilgili başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği/Sosyal Destek Hizmetleri Komisyonu’nca belirlenen kriterlere göre sonuçlandırılacak.