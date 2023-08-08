Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, CHP'nin Akbelen'de gerçekleşen ağaç katliamıyla ilgili genel görüşme önergesini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı. Ancak önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul'da toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için yoklama yapıldı. Bu sırada salonda bulunmayan AKP ve MHP milletvekilleri, toplantı yeter sayısına ulaşıldıktan sonra salona girdi. Akbelen köylüleriyse toplantıyı izleyici locasından takip etti.

Toplantının sonunda Akbelen köylüleri, yaptıkları açıklamada, topraklarını, ağaçlarını ve köylerini korumak istediklerini vurgulayarak, AKP ve MHP milletvekillerini Akbelen'e davet ederek, maden sahalarının durumunu görmelerini istediler. Ayrıca, Akbelen'in kömüre feda edilmeyeceği vurgulandı.

AKP ve MHP milletvekillerinin toplantı yeter sayısına ulaşmasının ardından salona girişlerini cep telefonuyla kaydeden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, durumu eleştirerek, TBMM'de yaşanan bu durumun utanç verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, ekonomik kriz gündemiyle yapılan önceki bir toplantıda da AKP ve MHP milletvekillerinin yoklama bitene kadar Genel Kurul'a girmediklerini hatırlattı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, yaşam alanını ve topraklarını savunan yurttaşları "kaos oluşturma" suçlamasıyla eleştirdi. Akçay, bu yurttaşların asıl amacının ağaçlar olmadığını iddia ederek, sokakları karıştırarak toplumsal konularda kaos yaratmaya çalıştıklarını savundu.