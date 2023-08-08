AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son günlerde medyada yer alan "Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Alinur Aktaş ile Gürkan arasında anlaşmazlık olduğu ve Gürkan'ın başkanlık için adaylık düşündüğü" şeklindeki iddialara keskin bir tepki gösterdi. Gürkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu makamda bulunduğumuz sürece, herhangi bir pozisyon için adaylık düşüncesi taşıyabilirler. Geçmişte de milletvekili adayı olarak gösterildik. Ancak, bizim böyle bir amacımız yok. Bizim asıl vazifemiz, teşkilatımıza hizmet etmek ve görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. Diğer makamlar, Cumhurbaşkanımızın takdirine bağlıdır. Biz sadık bir şekilde görevimizi yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Gürkan, daha önce de benzer durumların yaşandığına dikkat çekerek, "Milletvekili adayı olarak gösterildik ve bu görevi başarıyla yerine getirdik. Ancak, biz bu tür pozisyonlara talip değiliz. Biz teşkilatımızın başındayız ve bu görevi en iyi şekilde yapmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. İletişimimiz de gayet güzel. Bursa açısından da şanslı görüyorum. Bununla alakalı da sorunumuz yok. En ufak bir şeyde hep yanyana, beraberiz. İstişareler yapıyoruz. Kimse bu birlikteliğe fitne sokmaya kalkmasın" dedi.