İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları”nı İstanbul’a getirme hedefinde önemli bir buluşma gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association/Woa) Başkanı Joel Bouzou ile bir araya geldi.

16-17 Eylül 2023’de İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Olimpian Forumu (WOF) öncesi, Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association/Woa) Başkanı Joel Bouzou, dernek üyeleri ve Olimpik sporcular Ferhat Arıcan ve Nafia Kuş ile bir araya geldi. Buluşmada İmamoğlu ve Bouzou birer konuşma yaptı.

TARİHTEKİ ÜÇÜNCÜ FORUM İSTANBUL’DA

Olimpik sporcu olmanın küçük yaştan itibaren başlayan zorlu bir yolculuk olduğuna değinen İmamoğlu, bu zorlukları aşmış, olimpiyatlarda yarışmış, şampiyonluklar kazanmış, dünyanın en iyileri olarak anılmış insanların çok önemli bir etkinliğini duyurmak için buluştuklarını belirtti.

Yıllar boyunca hayranlıkla izlenen eski şampiyonların World Olympians Forum ile İstanbul’da geleceklerini ifade eden Başkan İmamoğlu, “Tarihteki üçüncü forumun İstanbul’da gerçekleşmesini sağlayan olimpik sporcuların tümüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sayesinde burada olduğumuz Dünya Olimpiyanlar Birliği Başkanımız Sayın Joel Bouzou’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin değerli başkanı ve aynı zamanda Dünya Olimpiyanlar Birliği’nin onursal başkanı Thomas Bach’a da ülkemize ve İstanbul’a olan yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ediyorum. Bir araya geldiğimiz her fırsatta bizi dinliyor, görüşlerini aktarıyor, çalışmalarımızı destekliyor” dedi.

İstanbul’un, bu yıl tarihteki üçüncü Dünya Olimpian Forumu’na (WOF) ev sahipliği yapacağını açıklayan Başkan İmamoğlu, “Olimpiyatlar dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelecekler. Kendi forumlarını gerçekleştirirken bizlere ilham verecekler. 150 kişilik bu grup, öyle sıradan konuklar değiller. Olimpik sporcular, her yaştan insan için güçlü bir ilham kaynağıdır” dedi. 2036'da çok daha fazla sayıda sporcuyu, bu sefer olimpiyat madalyası kazanmak için mücadele ederken İstanbul'da konuk etmeyi istediklerini kaydeden İmamoğlu, “Olimpiyat ruhunu 16 milyonluk İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaşatmak istiyoruz. Yolumuzun her olimpik sporcu kadar zorlu olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

OUZOU : “AMAÇ OLİMPİK DEĞERLERİ YAYABİLMEK”

Kendisi de eski olimpik sporcu olan WOA Başkanı Joel Bouzou ise düşüncülerini, “Olimpian Forumunda 100 ülke, bu güzel şehirde bir araya gelecek. Böylece toplulukları nasıl geliştireceklerini ve de ulusal olimpiyat iş birliklerini nasıl ilerleteceklerini konuşacaklar. Üyelerini nasıl güçlendireceklerini birlikte konuşacaklar. Amaç değerleri ve tabii ki olimpik hareketin uygulamalarını yayabilmek” cümleleriyle paylaştı.

ŞAMPİYONLARA ÜYELİK SERTİFİKASI

Konuşmaların ardından Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan’a ve 2023 Dünya Tekvando ve 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonalarında altın madalya kazanan Nafia Kuş’a Dünya Olimpianlar Derneği üyelik sertifikası verildi