Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiye ve aracına kurşun yağdırdı. Polis ekipleri tarafından şahıs kısa sürede yakalandı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin G. ile Samet Ş. arasında yaklaşık 2 sene önce husumet yaşandı. Yaşanan husumetin ardından 2 yıl sonra Samet Ş. ve Yasin G., Esentepe Mahallesi’nde karşılaştı. Yasin G.’yi gören Samet Ş., yanında bulunan silahla Yasin G.’nin peşinden koşarak defalarca ateş etti. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Yasin G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Samet Ş., olay sonrası Yasin G.’nin babasının iş yerine gitti. İş yeri önünde bulunan araca ateş eden Samet Ş., olay yerinden kaçtı. Olay sırasında 34 BDT 567 plakalı araca 6 adet mermi isabet ederken, kaçan saldırgan polisin takibi sonucu tabanca ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.