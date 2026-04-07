Darıca'da düzenlenen ve ilçenin simgesi olan enginarın ismini taşıyan '1. Enginar Futbol Turnuvası' törenle başladı.

Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen organizasyona 40 takım ve 480 sporcu katılıyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek olan turnuvada, centilmenlik ve dostluk ön planda tutulurken, farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılar yeşil sahada bir araya gelerek birlik mesajı verecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın ilçedeki sosyal birlikteliğe önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Darıca'nın simgelerinden biri olan enginarın adıyla düzenlediğimiz bu anlamlı organizasyonun dostluğun kazandığı güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Darıca ailesi kimliğini güçlendirecek birlik beraberliği artıracak turnuvanın centilmence geçmesini temenni ediyorum.'