Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen C.Y. ve C.G. isimli şahısları Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalayarak Kocaeli'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Y. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde daha önce yakalanan E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. isimli 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, A.S. ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Olayın hemen ardından gerçekleştirilen ilk operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Böylece farklı safhalarda yürütülen operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısı 13 oldu.