Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bayram günü arkadaşlarıyla dolaşan 15 yaşındaki çocuk, kendisinden sigara isteyen bir gurup tarafından önce darp edildi ardından bıçaklanarak yaralandı. Hastanede tedavi olan çocuk taburcu edilirken bayramları zehir olan aile ise duruma tepki göstererek, “Biz çocuğumuz evde bıçakla ekmek keserken bile rahatsız oluruz fakat bir başkasının çocuğu elindeki bıçakla insan kesiyor ben buna anlam veremiyorum” dedi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Aziz Duran Parkı bölgesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla gezentiye çıkan 15 yaşındaki Eyüpcan Kurt, kendisi ve arkadaşlarından sigara isteyen bir gruba sigara kullanmadığının yanıtını verince önce darp edildi ardından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurt, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuk, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrasında hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırgan U.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ailenin bayramı zehir oldu, baba sitem etti

Oğlunun bıçaklanması sonrasında durumu öğrenerek hastaneye giden baba Davud Kurt, bayram günlerinin adeta zehir olduğunu belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Baba Kurt, “Bayramın birinci günü akşam saat 19.00-20.00 arasında olan olayda oğlumuz bayram gezisi dönüşünde Aziz Duran Parkı’ndan evimizin bulunduğu Sapanca ilçesine giden otobüs duraklarına giderken bir grup tarafından saldırıya uğradı. Oğlumla beraber 4 kişi olan arkadaşlarından ikisi kaçıyor oğlumu ve diğer bir arkadaşını darp ediyorlar ve bıçakla yaralanıyor. Bayramımız zehir oldu. Hastane süreci başladı lakin çocuğumuz açısından hem psikolojik hem de fiziki olarak çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Benim oğlum evde çok fazla dışarı çıkan biri değil sosyal olsun aktifleşsin diye biz dışarı çıkması için teşvik ederdik her zaman ve bu gün itibariyle biz çocuğumuzu nasıl dışarı salacağız, nasıl ona çıkıp gezmesini söyleyebileceğiz. Kalıcı bir sorun olacak mı yoksa olmayacak mı bunu süreç içerisinde göreceğiz çünkü bıçak yarası baya derin” dedi.



“Başkasının çocuğu elindeki bıçakla insan kesiyor”

Yaşanan durum karşısında sitem eden baba Kurt, “Bu saldırıyı yapan 8 kişi bunların eline bıçağı verip sokağa, caddeye kimler salar, nasıl salar, nasıl bir vicdan bilmiyorum. Biz çocuğumuz evde bıçakla ekmek keserken bile rahatsız oluruz fakat bir başkasının çocuğu elindeki bıçakla insan kesiyor. Ben buna anlam veremiyorum bizim karakterimizde bu söz konusu bile değil. Öncelikle çocuğumuzun sağlığına kavuşması ikinci aşamada da psikolojik olarak biz çocuğumuz ne diyeceğiz, ne yapacağız bunun için psikolojik bir tedavi sürecimiz olabilir. Bizim çocuğumuzun hiçbir kötü alışkanlığı yok okuldan eve evden okula, arkadaşlarını hep kontrol altında tutmuşuzdur, hepsiyle tanışmışızdır. Kötü bir arkadaşı hatta sigara içen bir arkadaşı bile yok. Parkta giderken bunlara saldıran kişiler sigara istemişler onlarda olmadığını söyleyince darp etmişler. Belki de sigaradan sonra para isteyeceklerdi bu başıboşluk bizi hem psikolojik olarak rahatsız etti. Yetkililerde bu durumun farkındadır mutlaka buna bir çare bulacaklardır” diye konuştu.



“Ailemizin çektiği bu sıkıntının parayla bir ölçüsü olduğunu asla düşünmüyorum”

Saldırganın yakınlarının ziyarete geldiğini aktaran baba Kurt, “Bizim oda numaramıza kadar tespit etmişler ve geldiler. Özür dileyerek çocukların hata yaptıklarını söylediler. Nasıl bir hatadır ki iki tane sustalı çakı, bir tane ‘kelebek’ denilen kesici aletle grup olarak örgüt gibi çete gibi saldırıya uğradı çocuklarımız. Karşı taraf bize maddi manevi ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyip bu işin üstünü örtmemizi istiyor. Ben çocuğumun, ailemizin çektiği bu sıkıntının parayla bir ölçüsü olduğunu asla düşünmüyorum. Burada benim yapmak istediğim şey bizim canımız çok yandı, bayramımız zehir oldu, bir başka ailenin çocuğu bu duruma düşmesin, bu sıkıntıyı yaşamasın isteğimiz ve arzumuz budur” şeklinde konuştu.



“Eğitim ise eğitim, ceza ise ceza bunlar topluma kazandırılsın istiyoruz”

Polisin olaya anında müdahale ettiğinden bahseden baba Kurt, “Şuan sağlık durumu iyileşmeye gitti fakat beslenmesinde, yürümesinde sorunumuz var. Eve götüreceğiz tedirgin bir tedavi sürecimiz var. Polisimiz anında müdahale etmiş oradan tesadüfen geçen yunus polisleri hatta yarasına tampon bile yapmışlar. Aynı gün suça karışanlar polis tarafından gözaltına alınmış. Bu bizim için çok güzel bir şey devletimizin bayramda olsa tatilde olsa görev başında olduğunu görmek bizi sevindirdi ama bizim mutluluğumuz sadece şu oldu; kötünün iyisine razı geldik. Çocuğumuz ölebilirdi, söylemesi bile çok zor bizim için ama bir gerçek var hayatın içinde. Biz çocuğumuz bize kaldı diye seviniyoruz ama bu işi yapanların yanına kar kalmaması adına görevlilerden, yetkililerden ricamız, arzumuz odur ki bunlar eğitim ise eğitim, ceza ise ceza bir şekilde bunlar topluma kazandırılsın istiyoruz. Ben tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Araştırma hastanesi olmasına rağmen özle hastanedeymiş gibi muamele gördük ve her türlü her şekilde dört dörtlük hizmet ettiler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA