Suriyeli genç bir kadının Tiktok’ta “Türk erkekleri bana hayır diyemez” notuyla video paylaştığı iddia edildi.

TikTok'ta skandal videoların ardı arkası kesilmiyor. Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bu sefer, Suriyeli olduğu öne sürülen genç bir kadının videosu gündemde.

Suriyeli olduğu iddia edilen genç kadın, evinin salonunda Arap müziği eşliğinde dans ederken kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu video, "Bana hiçbir Türk erkeği hayır diyemez" notuyla paylaşıldı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.