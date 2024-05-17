Kocaeli’nin Körfez ilçesinde müteahhittin yolu toprakla kapatması üzerine sürücüler evlerine gidemedi. Jandarma ekiplerinin cezai işlemi sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde iddiaya göre müteahhit İlimtepe çıkış yolunu kapattı. Kamyonları toprakla dolduran müteahhit, yolun tamamını kapattı. Araçları ile evlerine gitmeye çalışan sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşırarak çıkış yolu bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan cezai işlem sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.