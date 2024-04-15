Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Umre vazifesi için Suudi Arabistan’a gidecek 87 kişilik kafileyi uğurladı.

Umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek olan Derinceliler için Kent

Meydanı’nda bir program düzenlendi. Kafile başkanlığını Derince Merkez Cami eski İmam Hatibi Kadir Korkmaz’ın kafile başkanlığında 87 kişi 15 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak. Süreç boyunca yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilirken, Kuran tilaveti gerçekleştirildi.

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tüm umre kafilesine hayırlı yolculuklar diledi. Program umre kafilesinin dualar eşliğinde yolcu edilmesiyle sona erdi.