Edirne’de meydana gelen trafik kazasında sollama yapan otomobile çarpan kamyon sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Keşan istikametine seyir halinde olan Erkan Sepetçi idaresindeki 34 LLF 99 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirdiği esnada, arkasında seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Sepetçi’nin kontrolündeki otomobile çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki yolculardan Tevfik Sepetçi ve Şenol Sepetçi yaralandı. Otomobil sürücüsü Erkan Sepetçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken, çarpıp kaçan kamyonun sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Kaza esnasında yaşadığı panik sebebiyle çarpıp kaçan kamyonun plakasını alamadığını belirten otomobil sürücüsü Erkan Sepetçi, “Yol boştu, sollama yapıyordum. Önümdeki kamyon direksiyonu birden üzerime kırdı. Ben de olayın paniği ile kimseye bir şey olmasın diye bakarken, aracın plakasını almayı unuttum. Yol boştu öyle niye direksiyonu birden kırdı anlamadım. Babamın galiba kolu kırıldı, onu da hastaneye götürdüler” dedi.