İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, "motosiklet hırsızlığı" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra firar eden zanlının yeniden yakalanmasına yönelik operasyon sırasında firari zanlı, polisin silahını ele geçirerek ateş açtı. Olayda ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran saldırı, saat 22.55'te Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan Y.E.Ç. (19), "motosiklet hırsızlığı" suçundan dolayı yakalanmıştı. Zanlının gözaltından kaçması üzerine yeniden operasyon düzenlendi.

Ekipler, firari zanlıyı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakaladı. Y.E.Ç. yakalandığı sırada polise direndi ve çıkan arbede sırasında bir polisin silahını ele geçirerek çevreye ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateş sonucunda polis memuru Ş.Y. ağır yaralandı. Olayda ayrıca bir vatandaş K.H.S. ve zanlının annesi P.G. de yaralandı.

Yaralılar acilen hastaneye kaldırılırken, polis memuru Ş.Y.'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizin başı sağ olsun. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda YILMAZ görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı SARITEPE de yaralanmıştır. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun."