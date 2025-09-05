Kış aylarının sert soğuklarıyla bilinen Ordu’nun Akkuş ilçesinde tarihi bir gün yaşandı.ORDU (İGFA) - Yıllardır soba ile ısınan ilçe sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğalgaz konforuna kavuştu. Açılış töreniyle birlikte ilçeye ilk doğalgaz verildi, vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki deneyimini yerel yönetime taşıyan Başkan Güler, son 6 yılda 12 ilçeyi doğalgazla buluşturdu. Akkuş’ta düzenlenen törende konuşan Güler, “Artık hanım kardeşlerimiz kömür taşımayacak. Bu hizmet, Türkiye’nin vizyonunun bir göstergesidir. Allah bugünlerimizi aratmasın” dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise doğalgazın çevresel ve sosyal faydalarına dikkat çekerek, “Ormanlarımız kurtulacak, havamız temizlenecek. Yeşil Akkuş’umuz daha güzel günlere kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Törene Akkuş Kaymakamı Mustafa Özhan, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Doğan Gürler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk etapta merkezi mahallelere verilen doğalgazın, ilerleyen günlerde tüm ilçe geneline yayılması hedefleniyor.

Ordu’da doğalgaz konforunu yaşayan ilçe sayısı Akkuş ile birlikte 12’ye yükseldi: Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Kumru, Korgan, Aybastı ve Akkuş.