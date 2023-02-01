Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ormandan topladıkları mantarları mangalda pişirilen mantarı yemesi sonucu zehirlenerek organ bağışıyla hayata dönen Nisanur Yavuz(6), Yeni yaşına bastı.

Yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaşan Nisanur Yavuz, ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sonrasında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Nisanur yoğun bakıma alındı.

Nisanur için doktorlar karaciğer nakli arayışına girdi. Karaciğer, Konya'dan Bursa'ya getirildi. Nisanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da alınan karaciğer, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a, 15 Temmuz günü nakil yapıldı. Nakil sonrası karaciğerinin uyum sağladığı Nisanur, sağlığına kavuştu.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Dün 6'ncı yaşına giren Nisanur'a Belediye Başkanı Alper Taban, sürpriz yaptı. Taban, aileyi ziyaret ederek Nisanur'un mutluluğuna ortak oldu. Taban, sosyal medya hesabından şu ifadelerle doğum gününü kutladı;

“Bugün Nisa’nın doğum günü. Bizler de güzel yavrumuzun bu özel gününde yanında olduk. Allah tüm yavrularımıza sağlıklı, hayırlı ömürler versin.”